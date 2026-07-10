Названы три самых доступных китайских кроссовера в РФ

Топ-3 самых дешевых китайских кроссоверов в России в июле

По данным портала « Китайские автомобили», самым дешевым китайским кроссовером на российском рынке сейчас считается FAW Bestune T77. «Российская газета» провела собственный анализ и выяснила, что есть еще пара почти таких же доступных «паркетников» из Поднебесной.

Ценник на FAW Bestune T77 в базовой версии «Люкс» стартует с отметки 1 798 000 рублей. Продажи этой модели в России возобновили в мае. Речь идет о компактном кроссовере с длиной кузова 4,53 метра и колесной базой 2,7 метра. Под капотом – турбированный 1,5-литровый мотор, выдающий 160 лошадиных сил. В паре с ним работает роботизированная коробка, а привод – только передний. Уже в начальной версии покупатель получает круиз-контроль, спортивные кожаные сиденья, панорамную крышу с защитой от защемления и многофункциональный руль.

Вторым по цене идет Livan X3 Pro. Его габариты скромнее: 4005×1760×1575 мм, колесная база – 2480 мм, а дорожный просвет – 185 мм. Цены начинаются от 1 869 900 рублей, но тут есть нюанс: так оцениваются машины 2023 года выпуска. Если захочется версию 2024 модельного года, готовьте уже 2 069 900 рублей. Модель предлагается в двух комплектациях: Comfort и Luxury. На всех версиях стоит 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 103 л.с., вариатор (CVT) и передний привод.

Замыкает тройку лидеров бюджетных китайских кроссоверов JAC JS3. Это переднеприводный компакт, который можно взять с механикой за 1 929 000 рублей. Версия с вариатором дороже ровно на 100 тысяч – 2 029 000 рублей. Под капотом – безальтернативный бензиновый мотор объемом 1,6 литра, развивающий 109 л.с. Клиренс здесь пониже – всего 155 мм. По форме кузова JAC JS3 больше напоминает минивэн: его размеры – 4345×1765×1640 мм, колесная база – 2560 мм. Зато багажник – настоящая находка: целых 600 литров от фальшпола до крыши.

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