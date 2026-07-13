Интересный вариант кроссовера на вторичке: надежность, как у Mazda, по доступной цене

Эксперт Зиновьев считает, что FAW Besturn X80 с пробегом вполне надежный вариант

Для тех, кто ищет китайский кроссовер размером с Toyota RAV4 возрастом 4-6 лет с пробегом до 100 тысяч км за цену до 1,5 млн рублей, FAW Besturn X80 выглядит интересным, хотя и не лишенным недостатков вариантом.

FAW Besturn X80

Эта модель продавалась в России до 2020 года и была создана на проверенной платформе седана Mazda 6 первого поколения, что и обеспечивает ее главное достоинство – понятные и надежные агрегаты. Габариты автомобиля составляют 4620 мм в длину, дорожный просвет – 190 мм, а объем багажника – 398 литров. Привод – только передний.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Единственный двигатель заимствован у Мазды и доработан под экологию. Это алюминиевый атмосферник 2.0 (142 л. с.) с распределенным впрыском и цепным приводом ГРМ, приемлет АИ‑92.

После 100 тысяч км засоряется система EGR и нарастает расход масла, опасных болезней не выявлено. Сочетается с неплохой шестиступенчатой механикой или гидроавтоматом Aisin TF‑60SN, знакомым по Фольксвагенам и Шкодам.

FAW Besturn X80

Подвеска у X80 крепкая, а кузов неплохо противостоит коррозии. Основные нарекания связаны с электрикой – часто перегорают предохранители и закисают контакты. Также владельцы отмечают скрипучий салон с отваливающимися клипсами и накладками, а кожзам сидений характеризуют как «душный». Помимо этого, есть и другие замечания по эргономике.

Хотя Besturn X80 и не является шедевром, он не имеет опасных болячек. На вторичном рынке автомобили с пробегом до 100 тысяч км можно найти по цене от 1,2 до 1,4 млн рублей.