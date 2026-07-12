Китай представил электромобиль с ценой до 1 млн рублей

Бренд Leapmotor показал бюджетный электрический хэтчбек A05s

Ответ новой Chery QQ: изображения электромобиля Leapmotor A05s появились в свободном доступе.

Бренд показал, как будет выглядеть замена популярному в Китае городскому компакту Leapmotor T03. По размерам Leapmotor A05s гораздо крупнее предшественника: длина кузова составляет вполне «взрослые» 4200 мм, тогда как T03 в длину – всего 3620 мм. Колесная база – 2605 мм против 2400 мм. Новинку оснастят электродвигателем на передней оси, мощность которого в зависимости от версии составит 95 или 122 л.с.

Питаться он будет от батареи объемом 39,8 кВт·ч или 53 кВт·ч. Запас хода у различных версий составит от 405 и 510 км по циклу CLTC.

Модель займет нишу самых бюджетных электромобилей – по меркам Китая это от 50 до 80 тысяч юаней, то есть примерно 600-900 тысяч рублей. В компании считают, что модель сможет стать популярной не только в КНР, но и в Европе.

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