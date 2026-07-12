Страховщики предупредили о подорожании полисов ОСАГО

Новые правила расчета выплат ОСАГО: что изменится

Новый порядок формирования средней стоимости запчастей для ремонта автомобиля по ОСАГО и изменения в методику расчета вступят в силу 11 июля 2026 года. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

Новые правила определения расходов на ремонт ОСАГО начнут применяться при актуализации справочников РСА с 19 сентября.

Согласно указанию Банка России, теперь при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% и более дешевле оригинала. Среднюю стоимость расходных материалов будут определять без скидок.

Изменится и учет затрат на детали одноразового использования вроде уплотнителей и наклеек. Расходы на такие детали будут включаться в стоимость ремонта в полном объеме.

Нововведения приведут к росту средней выплаты по ОСАГО на 8–10% и плавному подорожанию полисов, ожидают в РСА.

«По отдельным маркам машин, у которых запасные части поставляются более сложным способом, отсечется заметная часть низких цен на неоригинальные запасные части. По таким деталям может быть рост средней стоимости даже на 30–40%», - сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.