Призрак из прошлого: легендарная «девятка» с пробегом, которого просто не заметишь

В Краснодаре продают ВАЗ–2109 2002 года выпуска за 2,5 млн рублей

В мире, где километры на одометре переваливают за сотни тысяч уже к третьему году эксплуатации, порой встречаются настоящие машины времени. Именно таким экспонатом стал ВАЗ-2109 2002 года выпуска, недавно всплывший в объявлениях Краснодара.

Пробег автомобиля составляет всего 309 километров. Сложно поверить, но за более чем два десятилетия своей жизни эта «девятка» так и не познала реалий российских дорог, сохранив заводскую свежесть, словно только вчера сошла с конвейера.

Продавец с гордостью подчеркивает, что перед нами экземпляр с единственным владельцем в истории, в отличнейшем состоянии, где каждая деталь родная, без следов вмешательства или замен.

ВАЗ–2109 2002 года выпуска

Технически перед нами модель АВТОВАЗа первого поколения в рестайлинговом исполнении: передний привод, рядный 8-клапанный двигатель объемом 1,5 литра, выдающий 78 л.с., агрегатированный с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Эта связка эталонно проста, ремонтопригодна и знакома каждому автомеханику в стране. Однако ценник, который назначил владелец, способен вызвать легкий шок даже у искушенных коллекционеров, – 2,5 млн рублей.

В сегодняшних реалиях за эти деньги можно приобрести вполне укомплектованный современный китайский кроссовер с полным набором электронных ассистентов, климат-контролем и автоматом. Впрочем, автор объявления не исключает торг.