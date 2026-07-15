Можно ли расторгнуть договор купли-продажи авто из-за дефектов? Отвечает юрист

Воропаев: Отменить сделку с продавцом-физлицом из-за скрытых недостатков трудно

Автомобильный юрист Лев Воропаев рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются покупатели подержанных машин, пытаясь отменить сделку с продавцом-физлицом из-за скрытых недостатков. Вероятность возврата денег крайне мала – за исключением единичных случаев.

По наблюдениям адвоката, судебная практика в такой ситуации почти всегда не на стороне покупателя. Если подписан стандартный договор купли-продажи и акт приема-передачи, шансов на расторжение практически нет.

«Судьи разъясняют: приобретая транспортное средство, бывшее в употреблении, гражданин должен был предполагать, что оно может иметь различные износы узлов и агрегатов, в том числе скрытые», – подчеркнул Воропаев.

Исключения встречаются, но их мало. К примеру, продавец мог утаить факт затопления автомобиля. В российской судебной практике действительно есть прецеденты, когда договоры между частными лицами расторгались именно по этой причине.

Впрочем, как заметил эксперт, в подавляющем большинстве ситуаций вернуть деньги и аннулировать сделку при покупке у физлица почти нереально. Ранее россиян предупреждали об опасности оплачивать покупки переводом на карты частных лиц.

О правах покупателя при обнаружении скрытых дефектов «За рулем» ранее уже разбирал.