Скидки до 200 тысяч рублей: эти иномарки резко подешевели в России

Олег Мосеев: три автобренда снизили цены на машины в России с 6 по 10 июля

Сразу три автобренда объявили об уменьшении стоимости своих автомобилей на минувшей неделе. Речь о периоде с 6 по 10 июля – об этом рассказал в своем телеграм-канале эксперт Олег Мосеев, опираясь на информацию портала CARgument.

Пикап Huanghai N7 подешевел на целых 200 тысяч рублей. Причем скидка коснулась обеих доступных комплектаций. Теперь за базовую версию этого автомобиля просят 3,5 млн рублей.

У BAIC цены скорректировали на седан U5 Plus. Речь идет о версии «Honor/Престиж» 2025 года выпуска, которая оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 105 сил и вариатором. Машина стала доступнее на 80 тысяч рублей – ее стоимость теперь составляет 2,1 млн рублей.

Компании Jaecoo и Jeland, в свою очередь, сделали подарок покупателям модели J6. Скидка в 100 тысяч рублей действует на комплектацию «Active/Актив» 2026 года.

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