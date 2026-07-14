Власти Москвы не оставляют без внимания машины без номеров или с подложными знаками

Максим Ликсутов: более 1,2 тыс. авто без номеров отправили на спецстоянки с начала года

По решению Антитеррористической комиссии эвакуаторы «Московского паркинга» отправляют на штрафстоянки автомобили без номеров или с фальшивыми номерными знаками для проверки полицией.

Чаще всего «под раздачу» попадают премиальные и массовые иномарки – BMW (86 авто), Mercedes (66), Geely (51), Toyota (47), а также отечественная Lada (44). Если полиция не найдет нарушений, владелец сможет забрать свой транспорт обратно.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По решению Антитеррористической комиссии мы перемещаем на спецстоянки автомобили, оставленные в людных местах без номеров или с подложными знаками. С начала года эвакуаторы «Московского паркинга» уже отправили на проверку свыше 1,2 тыс. таких машин.

Каждое подобное транспортное средство несет в себе потенциальные риски для горожан, поэтому их проверка – необходимая мера. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим делать все, чтобы улицы столицы оставались безопасными для каждого».

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