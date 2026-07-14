Государство урезает «зеленую» скидку: электромобили подорожают?

Минпромторг предлагает снизить субсидию на электромобили и гибриды с 35% до 10%

Власти рассматривают возможность серьезного сокращения государственной скидки на покупку отечественных электромобилей и гибридов.

Минпромторг обсуждает с участниками рынка снижение размера субсидии с текущих 35% до 10% от стоимости машины. Одновременно предлагается уменьшить и максимальную планку выплаты – с 925 тысяч до 500 тысяч рублей. Окончательное решение может быть принято уже до конца этого года.

Инициатива, которая сейчас проходит стадию обсуждения, уже нашла неожиданных сторонников. В частности, производитель Evolute выступил за пересмотр правил, аргументируя это тем, что слишком большая скидка быстро исчерпывает бюджет программы, позволяя воспользоваться льготой лишь узкому кругу покупателей. Снижение порога, по их мнению, сделает субсидию более доступной и массовой, «размазывая» ограниченные бюджетные средства на большее количество людей.

В Минпромторге подтвердили, что новый подход направлен на стимулирование спроса, но пока программы продолжают работать по старым правилам.

Суть грядущих изменений сводится к дифференциации поддержки. Высокую скидку в 35% хотят сохранить только для тех машин, которые имеют высокий уровень локализации производства в России. Остальные модели, собираемые по специальным инвестиционным контрактам, смогут рассчитывать лишь на базовые 10%, в зависимости от категории покупателя. В ведомстве уже начали подготовку нормативной базы, хотя точные сроки вступления поправок в силу пока отложены.

На рынке к идее относятся неоднозначно. Производители электромобилей, такие как компания EVM, поддерживают сокращение льгот именно для гибридов, отмечая, что они лишь малую часть пути проезжают на электротяге, а остальное – на бензине.

Однако они призывают сохранить максимум поддержки для чистых электрических машин, ради развития которых программа и задумывалась. Эксперты называют предложение своевременным на фоне дефицита бюджета и топливного ажиотажа. Статистика это подтверждает: продажи подключаемых гибридов в этом году взлетели в 2,3 раза, а спрос на электромобили настолько высок, что более половины сделок по лизингу уже проходят с использованием господдержки. Лидеры в сегменте электромобилей – Evolute, UMO, Avatr, Geely и Zeekr, гибридов – Voyah, Geely, Evolute, GAC и Lixiang.

Ожидается, что решение будет принято до конца года.