Водители массово оформляют топливные карты: что стоит за этим трендом

В России резко вырос спрос на топливные карты: эксперт Митрахович назвал причины

Россияне в разы активнее стали интересоваться топливными картами на фоне нестабильности на бензиновом рынке. Такие данные приводит Ura.ru со ссылкой на источники.

Оказывается, автовладельцы все чаще подключаются к программам лояльности крупных АЗС. Их цель – срезать расходы на горючее за счет накопительных систем и временных акций. Правда, как это работает на практике, понимают далеко не все.

Станислав Митрахович – эксперт из Финансового университета – объяснил, что популярность карт подстегнуло банальное желание сэкономить. Внешне такая карта похожа на обычную банковскую, но использовать ее можно только на бензоколонках. С ее помощью оплачивают бензин, дизель, а иногда – сопутствующие товары в магазине при заправке. Раньше это было вотчиной корпоративных автопарков, но сейчас подключаются и обычные водители.

Программы лояльности – штука гибкая. Деньги за бензин конвертируются в баллы, которые потом тратишь на топливо или покупки на АЗС. Однако механизмы накопления у всех свои: где-то процент возврата привязан к сумме чека, где-то – к статусу пользователя, а иногда – к разовым акциям сети. В общем, есть где запутаться.

Впрочем, Митрахович считает, что главный критерий для автомобилиста сейчас – вовсе не размер скидки. Куда важнее, есть ли вообще бензин на колонке и стабильно ли работает заправка. Если кризис затянется, люди просто пойдут туда, где можно налить полный бак без перебоев. Никакие бонусы не помогут, если заправка сухая.

Эксперт признает: универсально оценить выгоду топливных карт не получится. Результат сильно плавает от региона к региону и от одной сети АЗС к другой. Так что выбирать стоит с оглядкой на местную обстановку.

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