Как бензин может стать поводом безнаказанно опоздать на работу

Профсоюзы: очередь на АЗС — законное оправдание опоздания для начальства

В Федерации независимых профсоюзов России разъяснили, что длинное скопление машин у бензоколонки может считаться форс-мажором.

Уважительными причинами чаще всего признаются (на основе анализа судебной практики): срочное обращение к врачу, экстренные и форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, выполнение государственных или общественных обязанностей.

В департаменте коммуникаций организации подчеркнули, что подобные обстоятельства нередко признаются судами уважительными.

При этом сотрудникам посоветовали как можно быстрее предупредить руководителя о задержке и при необходимости предоставить подтверждающие документы.

Если же начальство выразит недовольство, работникам рекомендовали обращаться в профсоюз с собранными фактами.

Ранее президент страны назвал перебои с топливом временными, отметив высокий запас прочности энергосистемы.

О том, почему бензин может привести к проблемам на авторынке, «За рулем» ранее подробно объяснил.