«Газпромнефть-СМ» обеспечит промышленность Рязанской области маслами и техжидкостями

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» расширяет технологическое партнерство с ключевыми предприятиями Рязанской области

Новая дорожная карта взаимодействия была проработана на рабочей встрече с участием представителей профильных министерств, ведомств и промышленного сектора региона.

Сотрудничество выстраивается в рамках соглашения между правительством области и компанией, заключенного на Петербургском международном экономическом форуме. Стороны обсудили переход на современные отечественные смазочные материалы и технические жидкости, а также внедрение инженерной экспертизы для повышения надежности оборудования.

Договоренности предусматривают расширение поставок автомобильных и индустриальных масел для нужд энергетики, транспорта, жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов. Особый акцент сделан на образовательных программах для технических специалистов и развитии сервисных решений, сопровождающих эксплуатацию техники.

В ходе презентации эксперты «Газпромнефть-СМ» представили отраслевые решения, адаптированные под специфику местных производственных циклов, и определили конкретные направления дальнейшего взаимодействия.

«Развитие межрегионального сотрудничества и расширение использования отечественных технологий – один из ключевых факторов укрепления промышленного потенциала региона. Партнерство открывает предприятиям Рязанской области доступ к современным высокотехнологичным продуктам и способствует повышению устойчивости экономики», – отметила Галина Крутова, заместитель министра экономического развития Рязанской области.

«Российская промышленность сегодня ориентирована не только на замещение зарубежной продукции, но и на повышение эффективности производственных процессов. Мы предлагаем предприятиям комплексный подход, который объединяет современные смазочные материалы, инженерную экспертизу и сервисные решения. Реализация соглашения позволит расширить применение отечественных технологий и повысить надежность производственных процессов», – подчеркнул Сергей Стародубцев, заместитель генерального директора «Газпромнефть – смазочные материалы».