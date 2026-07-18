Jeep Wrangler Laredo вернулся, чтобы покорять пустыни

Культовый внедорожник 80–х получил 35–дюймовые колеса и салон в стиле вестерн

Американский бренд Jeep возродил легендарное имя Laredo, вдохновившись суровыми пейзажами Техаса и юго-запада США.

Новинка базируется на комплектации Willys с расширением Xtreme 35, что превращает ее в настоящего покорителя бездорожья. Автомобиль получил заводской лифт подвески, массивные 35-дюймовые шины BFGoodrich KO2, а также стильные 17-дюймовые бронзовые диски.

Дизайнеры щедро добавили ностальгических штрихов: решетка радиатора выкрашена в цвет Gobi, а на капоте красуются винтажные наклейки. Боковины украшены коричневыми графическими элементами, а буксировочные проушины и шильдик «4WD» выполнены в благородном бронзовом оттенке.

Главный сюрприз для поклонников классики – возможность вернуть бежевый мягкий верх, как в старые добрые времена, хотя на выбор также доступны жесткая крыша или панорамный вариант Sky One-touch.

Jeep Wrangler Laredo

Внутри царит атмосфера люксового дикого Запада. Кожаные кресла Nappa отделаны в коричневый цвет с золотистой контрастной строчкой. В отделке приборной панели дизайнеры спрятали тонкий намек на ковбойские шляпы, а центральная консоль украшена эксклюзивным шильдиком.

Прием заказов стартует уже в конце этого месяца. Цена новинки будет на 1995 долларов выше, чем у стандартного Willys с аналогичным пакетом. Ожидается, что двухдверная версия обойдется покупателям примерно в 53 тыс. долларов, а четырехдверная – в 55,5 тысячи.

Единственное ограничение: мощный внедорожный пакет доступен исключительно с АКП, поэтому энтузиастам ручной коробки передач придется поискать другой вариант для покорения пустыни.