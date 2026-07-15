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BMW нашел серьезную неисправность в своих авто: началась отзывная кампания

BMW отзывает 30 тыс. автомобилей из-за риска возгорания

Немецкий автоконцерн BMW инициировал отзывную кампанию 29 119 автомобилей в США из-за проблем с электрикой, которые могут привести к возгоранию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Реле стартера двигателя в автомобилях оказалось подвержено коррозии, что потенциально может привести к короткому замыканию и дальнейшему возгоранию автомобилей, уточнили в ведомстве.

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Отзыв касается нескольких моделей, включая 530e xDrive, 740Le xDrive и некоторые модели автомобилей BMW iPerformance. В рамках отзывной кампании дилеры BMW бесплатно заменят стартер двигателя.

Ранее «За рулем» рассказывал, что УАЗ запустил сборку внедорожников с коробкой-автомат.

Источник:  Reuters
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