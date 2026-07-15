Три кроссовера готовятся к премьере: что известно о новинках известной марки

Dongfeng приступила к реструктуризации модельного ряда суббренда Forthing

До конца года китайский автопроизводитель Dongfeng намерен представить публике сразу три новых кроссовера под суббрендом Forthing. Компания уже поделилась первыми тизерами будущих моделей, и хотя официальных подробностей пока немного, кое-что разглядеть все же удалось.

Модель, которая, скорее всего, придет на смену Dongfeng L7, получила имя Forthing L8Y. Внешне автомобили почти неотличимы друг от друга. Главные отличия новинки – стандартные дверные ручки, а не скрытые, как у предшественника, плюс светящийся логотип. Судя по всему, L8Y выйдет на рынок в версии с гибридной силовой установкой и одним электромотором.

Второй кроссовер, Forthing L8+, визуально тоже во многом повторяет уже знакомый Dongfeng L8. Но есть и серьезное отличие: новинка получила лидар. Это значит, что L8+ оснащен системой автономного управления, вот только ее точные характеристики пока остаются за кадром. Как и собрат, этот автомобиль, по предварительным данным, будет исключительно гибридным.

Самой интригующей новинкой выглядит Forthing L9 – совершенно свежий продукт марки. Известно, что салон у него рассчитан на семь мест. Но больше никакой конкретики Dongfeng не раскрывает. Тизеры подтверждают лишь одно: все три кроссовера выполнены в едином стиле, который уже стал узнаваемым для китайского бренда.

Ожидается, что премьера новинок состоится в конце августа – местом для показа выбран автосалон в Чэнду.

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