Россияне перестали считать китайские машины «временной заменой» ушедшим маркам

Эксперт Коган: китайские авто в 2026 году сформировали новый рынок в России

Отношение россиян к китайским автомобилям претерпело кардинальную трансформацию – от полного отрицания и недоверия до уверенного признания их полноценными игроками рынка. Этот путь, по сути, стал классической иллюстрацией того, как потребитель адаптируется к новому продукту: сначала скепсис, потом вынужденное знакомство и, наконец, осознанный выбор. Принципиальный сдвиг произошел в головах покупателей: теперь машины из Поднебесной никто не сравнивает с подержанными «европейцами».

Вместо этого люди взвешивают достоинства и недостатки внутри огромной китайской линейки, обращая внимание на эргономику, электронные помощники и тип силовой установки. Об этом рассказывает основатель компании ВсеИзКитая, председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров Андрей Коган.

Долгое время ключевым тормозом оставались опасения по поводу надежности. Российская зима и агрессивные реагенты – серьезное испытание, и поначалу жалобы на коррозию, сбои мультимедиа на морозе и отсутствие зимних опций были массовыми. Китайские концерны, что интересно, среагировали с невиданной для автопрома скоростью – инженеры просто взяли и переделали машины под местные реалии.

Сейчас официальные модели проходят глубокую адаптацию еще на этапе проектирования. Полная оцинковка кузова, усиленная подвеска, увеличенные бачки омывателя и полноценные обогревы салона – это уже не опции, а жесткий стандарт. Плюс к этому дилерские сети и склады запчастей выросли так, что проблемы «дефицита деталей», которая страшила первых владельцев, практически не существует. Появление суббрендов и локализация обслуживания создали ощущение надежного тыла – без такого доверия рынок бы не состоялся.

Интересно, что вторичный рынок не обманешь маркетингом. Долгое время скептики упирали на остаточную стоимость: мол, продать китайскую машину через пару лет невозможно. Статистика 2026 года разрушила и этот стереотип – объем перепродаж подскочил почти в полтора раза. Трехлетние «китайцы» на вторичке уже не пугают: есть прозрачная история обслуживания у официальных дилеров, понятная компьютерная диагностика, а Geely Monjaro, Haval Jolion или Chery Tiggo по ликвидности догоняют былые корейские бестселлеры. Развитая система trade-in стала финальным аккордом признания.

Более того, привычки самих водителей изменились под влиянием китайских брендов. Раньше ценили строгий минимализм и механическое управление – теперь массово запрашивают последовательные гибриды, умные системы автопилота и полную интеграцию автомобиля в цифровую экосистему. Технологичность вышла на первый план.

Эпоха компромиссов и «временной замены» закончилась, констатируют на рынке. Китайские марки переросли статус альтернативы – они стали новым технологическим и экономическим стандартом для России. И потребитель, который проголосовал рублем, сделал выбор не от безысходности, а потому что центр автомобильных инноваций объективно сместился на Восток.

О том, как меняются предпочтения российских водителей, «За рулем» ранее рассказывал.