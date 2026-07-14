Стало известно, когда новый флагманский внедорожник Haval выйдет на рынок

Продажи гибридного внедорожника Haval H10 в Китае стартуют 18 июля 2026 года

В Китае уже через несколько дней, 18 июля 2026 года, официально откроется прием заказов на новую флагманскую модель – Haval H10. Внедорожник позиционируется как старший в линейке и выйдет на рынок до конца текущего года, причем компания уже подтвердила экспортные поставки в другие страны.

Автомобиль построен на платформе GWM One, но ключевое отличие от рамного Haval H9 – несущий кузов. Размеры базовой пятиместной версии составляют 5138×2050×1970 мм, а трехрядный шестиместный вариант подрос в длину до 5299 мм. При этом колесная база у обеих модификаций одинакова – ровно три метра.

Haval H10

Силовая установка – подзаряжаемый гибрид, причем на выбор доступны два бензиновых турбомотора. Первый – объемом 1,5 литра (167 л. с.), второй – двухлитровый (238 л. с.). Оба в этой схеме играют роль генераторов. Характеристики электродвигателей пока держат в секрете, зато уже объявлена пиковая мощность всей системы: 367 л. с. Привод, разумеется, полный, а литий-железо-фосфатная батарея на 42,8 кВт·ч дает возможность проехать 180 км исключительно на электричестве.

Дизайн экстерьера – узнаваемо брутальный. Haval H10 получил массивные бамперы, длинные рейлинги на крыше и классические дверные ручки. Над лобовым стеклом разместили блок электроники для системы автономного вождения. Кстати, боковые подножки здесь с электроприводом.

Салон – в лучших традициях бренда. Лаконичная передняя панель со скрытыми дефлекторами обдува, огромный широкоформатный тачскрин, возвышающийся над центральной консолью, и почти полное отсутствие физических кнопок. Среди опций – потолочный экран для задних пассажиров, двухсекционная панорамная крыша с электролюками, проекционный дисплей, система частичного автопилота Coffee Pilot 3 и передовая камера кругового обзора.

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