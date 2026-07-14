Отзывы решают все: что влияет на выбор автотоваров в соцсетях

Исследование Авто Mail показало, что каждый второй российский автомобилист хотя бы раз покупал автотовары после знакомства с ними в контенте социальных сетей. При этом 26% всех опрошенных совершали такие покупки несколько раз, еще 25% - время от времени.

После знакомства с заинтересовавшим товаром автомобилисты ищут дополнительные отзывы и обзоры (31%), сравнивают цены на разных площадках (29%), сохраняют публикацию, чтобы вернуться к покупке позже (24%).

Главным фактором, влияющим на решение о покупке, стали отзывы других пользователей — их назвали 62% участников исследования. Для 20% респондентов важна демонстрация товара в использовании, а для 14% — привлекательная цена или скидки.

Треть автомобилистов после знакомства с товарами в соцсетях приобретают автохимию и средства для ухода за автомобилем. Также востребованы товары для тюнинга и дооснащения, автомобильная электроника и гаджеты, запчасти, инструменты и технические жидкости. Наибольшее влияние на решение о покупке оказывают текстовые обзоры и статьи — их назвали 32% респондентов. Еще 24% предпочитают видеообзоры, а 23% — подробные публикации с описанием характеристик товара. Чаще всего автомобилисты встречают такой контент в тематических сообществах (24%), поисковой выдаче (23%) и автомобильных онлайн-СМИ (23%).

Соцсети воспринимаются пользователями как удобная платформа для покупок автотоваров. Почти половина автомобилистов считают оформление заказа внутри них таким же удобным, как и на отдельном сайте, а еще 27% и вовсе предпочла бы совершать покупки, не покидая соцсетей.