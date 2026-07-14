Сенсоры или кнопки: какой тип управления в машине безопасней

Эксперты Vi Bilagare: какой тип управления в автомобилях безопасней

Шведское издание Vi Bilagare решило проверить, насколько отвлекают водителя разные системы управления мультимедиа в современных авто. Для этого журналисты собрали 11 машин и устроили им вождение на скорости 110 км/ч по прямой, заставляя пилотов выполнять типовые действия.

За рулем участники теста поднимали температуру климат-контроля на пару градусов, включали обогрев кресел и стекол, переключали радиостанции, сбрасывали одометр, убавляли яркость панели приборов и даже выключали центральный дисплей. Каждое действие требовало внимания, и это внимание измеряли в пройденных метрах с момента начала маневра до его завершения.

Итоги оказались неоднозначными. Например, полностью сенсорный интерфейс Tesla Model Y «съел» 608 метров – это больше, чем у Volvo XC60 с физическими кнопками (485 метров) и Skoda Kodiaq (542 метра). Однако абсолютными аутсайдерами стали Mazda CX-60 с результатом 1137 метров и Mercedes-Benz CLA, набравший 1116 метров.

Эксперты издания пришли к выводу: сам по себе тип управления – сенсор или кнопки – не так критичен. Все упирается в то, насколько грамотно система спроектирована. Плюс отмечается тревожная тенденция: разбираться в сенсорных меню с каждым годом все труднее. Медианный показатель текущего теста заметно хуже, чем был в первом подобном испытании еще в 2022 году.

vibilagare.se

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