Volga догоняет Deepal: кто станет лидером по открытию дилерских центров к концу года

Volga запустила 57 новых автосалонов, всего дилерская сеть достигла 4230 точек

По данным исследования «Газпромбанк автолизинг», по итогам первого полугодия 2026 года бренд Volga открыл 57 новых автосалонов.

Аналитики отмечают, что к концу года эта марка имеет все шансы выйти на первое место по количеству введенных в эксплуатацию дилерских центров.

Пока же абсолютное лидерство по числу открытий удерживает Deepal, запустивший 70 шоурумов, однако Volga активно сокращает отставание. По оценкам экспертов, именно этот бренд может стать главным по темпам расширения сети в ближайшие месяцы.

Общее число дилерских точек по легковым автомобилям увеличилось на 154 локации, достигнув 4230. В сегменте китайских марок зафиксировано 226 открытий против 170 закрытий, при этом доля присутствия таких брендов в общей сети снизилась на 3 процентных пункта за год и теперь составляет 63%.

Среди китайских производителей наиболее разветвленные дилерские сети насчитывают Chery и Tenet, имеющие по 229 шоурумов, следом идут Geely и Knewstar с 208 точками, Changan с 200, а также объединенная группа Jaecoo, Omoda и Jeland, располагающая 181 салоном, и Haval City, у которого 167 дилерских центров.

В первую десятку по количеству новых шоурумов за полугодие также попали Evolute (31), Tenet (18), Avior (16), Jetour (15), Foton (14), Jeland (14), Voyah (13) и Rox (13), при этом Deepal и Volga занимают в этом рейтинге первую и вторую строчки соответственно.