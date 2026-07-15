Существуют ли ситуации, в которых за выезд на встречную полосу не лишат прав?

Завершение обгона через сплошную линию грозит штрафом 5 тыс. или лишением прав

Начинать обгон на прерывистой разметке, а заканчивать его пересечением сплошной – это по-прежнему считается выездом на встречную полосу с соответствующими последствиями. Автомобильный юрист Лев Воропаев разъяснил, почему водителям не стоит надеяться на формальную лазейку.

«Не имеет значения, где водитель выехал на полосу встречного движения. Если он завершил через сплошную линию, это тоже является запрещенным маневром», – подчеркнул адвокат.

По его словам, наказание напрямую зависит от способа фиксации нарушения. Если маневр попал в объектив автоматической камеры, автовладельцу выпишут штраф в 5 тысяч рублей. А вот если инспектор ГАИ лично остановил или заметил такой выезд, то санкции куда серьезнее – лишение водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев.

Воропаев отметил, что при повторном нарушении правила ужесточаются. Если его снова зафиксирует сотрудник, то лишить прав могут уже на год. Правда, камера за повторный выезд на встречку выпишет только тот же штраф – 5 тысяч.

Юрист напомнил о позиции Верховного суда: для признания нарушения неважно, в какой именно точке трассы водитель оказался на встречной полосе. Сам факт такого маневра уже противоправен, и аргументы в духе «я начал на прерывистой» в суде не работают. Единственный шанс отбиться – доказать, что состава нарушения не было вовсе, либо сослаться на грубые процессуальные ошибки при оформлении протокола.

О том, какие распространенные ошибки за рулём могут обернуться серьезными последствиями, «За рулем» ранее рассказывал.