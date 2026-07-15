Российский авторынок обошел Турцию и Австралию в мировом рейтинге

Российский авторынок занял 14-е место в мире

По итогам первого полугодия 2026 года российский авторынок продемонстрировал уверенный рост. Наша страна сумела подняться на 14-ю строчку глобального рейтинга продаж легковых автомобилей – такого результата не было уже несколько лет. Об этом сообщил глава аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков.

Любопытно, что по динамике Россия обгоняет многих соседей по списку. Впереди нас расположились Испания с 647,7 тыс. проданных машин и Мексика (754,4 тыс.), а вот позади – Австралия (485,6 тыс.) и Турция, которая, кстати, показала падение (440,2 тыс., минус 9,8%). При этом в РФ продажи выросли на 14,8% – до 608,6 тыс. единиц.

Топ глобального рейтинга не меняется, хотя цифры там существенно просели. Китай, несмотря на серьезный спад в 20%, остается безусловным лидером – за полгода там реализовали 8,7 млн легковушек. Примечательно: более половины из них (4,7 млн) пришлось на машины на новых источниках энергии (NEV).

Остальные гиганты

Вторую позицию сохраняют Соединенные Штаты – 6,42 млн проданных авто, что на 4,1% меньше, чем годом ранее. А вот на третье место уверенно ворвалась Индия. Ее рынок вырос на 18,6%, до 2,6 млн штук, и теперь она обошла Японию (2,39 млн).

Пятерку лидеров замыкает Германия – почти 1,5 млн автомобилей. За ней плотно следует Бразилия, которая в этом году заметно прибавила: 1,42 млн машин и рост в 18,5%.

В Европе позитивные тренды

По словам Целикова, практически на всех крупных европейских площадках наблюдается подъем. В Великобритании продажи взлетели на 9,2%, в Италии – на 9,6%, во Франции скромнее – плюс 1,8%. Да и Испания прибавила 6,2%.

Аналитик предупреждает: из-за особенностей сегментации в разных источниках статистика может слегка отличаться, так что возможны незначительные отклонения. Однако общая картина вполне ясна.

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