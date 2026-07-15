Haval H9 будут выпускать в РФ с дизельным мотором

Калининградский «Автотор» начнет сборку внедорожника Haval H9

Скоро на российских дорогах появится обновленный Haval H9, но уже не китайской, а калининградской сборки.

Как стало известно, производство второго поколения рамного внедорожника начнется на мощностях завода « Автотор». Ранее площадка уже запустила сборку Tank 300 в партнерстве с GWM, а теперь очередь дошла и до более крупной модели.

Напомним, предыдущую версию H9 собирали под Тулой, но новое поколение изначально поставляли исключительно из Китая. Вероятно, это было связано с загруженностью конвейера, однако теперь ситуация меняется: стратегическое соглашение между компаниями расширяется, и калининградский завод готовится к выпуску еще одного флагмана.

Haval H9

Информацию подтверждают документы по сертификации: компания «Автотор Трансбалт» оформила декларации, необходимые для получения Одобрения типа транспортного средства, причем они действуют до середины 2030 года. Производители обещают строгий контроль качества по стандартам китайского концерна и постепенное углубление локализации. Интересно, что в официальных заявлениях ранее речь шла только о Tank, однако теперь планы явно стали шире.

Главная интрига – в моторах. Будущий Haval H9 получит два варианта силовых агрегатов. Базовым останется бензиновый двухлитровый двигатель мощностью 218 л.с. в паре с 8-ступенчатым автоматом. Но куда более любопытна вторая версия – 2,4-литровый турбодизель на 186 л.с. и девятидиапазонной АКП. Именно дизель когда-то исчез из российской гаммы H9 из-за падения спроса и роста утильсбора, однако локальная сборка дает шанс вернуть его на рынок. По расходу топлива дизельная модификация заметно экономичнее: 9,1 литра на «сотню» против 10,6 у бензиновой.

Haval H9

Габариты внедорожника впечатляют: длина почти 5 метров, ширина около 2 метров, колесная база – 2,85 метра, а клиренс составляет 224 мм. В салоне предусмотрены три ряда сидений (2+3+2), причем багажник может вырасти с 88 до почти 1600 л при сложенных креслах.

Оснащение включает 14,6-дюймовый тачскрин, 10-дюймовую приборную панель и полный набор обогревов – от руля до форсунок омывателя.

Цены на актуальные версии 2026 года сегодня стартуют от 4,8 млн рублей, тогда как автомобили прошлого года можно найти чуть дешевле. Возвращение модели на российский конвейер с дизельным мотором обещает стать одним из главных событий для поклонников серьезных внедорожников.