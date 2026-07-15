Рынок автосервисов под давлением: налоги, кадры и рост теневого сектора

«ОПОРЫ РОССИИ»: Сфера автотехобслуживания — в числе наиболее уязвимых сегментов бизнеса

Масштабное исследование «ОПОРЫ РОССИИ», охватившее почти 7 тысяч предпринимателей из 88 регионов, показало: сфера автотехобслуживания оказалась в числе наиболее уязвимых сегментов малого и среднего бизнеса. Рост налоговой нагрузки, дефицит кадров и процветание недобросовестной конкуренции со стороны нелегальных сервисов создали критическое давление на отрасль.

Серьезной проблемой для отрасли стало существенное повышение налоговой нагрузки — этот фактор как ключевой барьер развития отметили практически все респонденты-автотехцентры. Около трети опрошенных опасаются дальнейшего роста фискального бремени.

На втором месте по значимости оказались острый дефицит квалифицированных сотрудников на рынке труда и высокая ключевая ставка. Обе проблемы напрямую увеличивают издержки предприятий. Нехватка механиков и диагностов вынуждает компании переплачивать за персонал. Одновременно с этим доступ к заёмным средствам на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств практически заблокирован. В результате даже при сохранении выручки маржинальность бизнеса снижается.

Бизнес также сталкивается с ростом цен поставщиков автокомпонентов, который не удается полностью переложить на конечного потребителя без потери клиентской базы.

Автовладельцы чувствительны к изменениям цен на ремонт и обслуживание, поэтому предприниматели вынуждены сдерживать рост стоимости услуг, принимая удар на себя. Это сужает финансовую подушку безопасности и ограничивает возможности для инвестиций.

Совокупность перечисленных факторов вынуждает компании искать пути оптимизации. Наиболее популярными мерами стали сокращение штата сотрудников и перестройка бизнес-процессов.

Отдельного внимания заслуживает проблема неравной конкуренции, которая в последнее время заметно обострилась. Участники исследования фиксируют массовый уход клиентов и части специалистов в теневой сектор — в так называемые «гаражные» сервисы. Разница в регуляторной нагрузке между легальным и теневым секторами создает заведомо проигрышные условия для добросовестного бизнеса.

Координатор Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по развитию предпринимательства в сфере автобизнеса Максим Катаев:

«Когда легальный бизнес несет все издержки, а теневой сектор работает без правил, это не просто нечестно — это разрушительно для рынка. Потребитель идет за низкой ценой, не задумываясь, что за ней стоит отсутствие контроля качества и какой-либо ответственности. Мы видим, что эта проблема переросла из локальной в структурную. Для ее решения необходимо формировать соответствующую государственную политику. Нужно создавать условия, при которых работать открыто, соблюдая установленные требования на рынке, становится выгоднее. Это налоговые стимулы, льготное финансирование, доступ к официальной сервисной информации, приоритет при госзакупках и страховом ремонте. И, конечно, разумный контроль за теми, кто сознательно остается вне поля зрения».

Бизнес-сообщество сформулировало четкий запрос к властям, направленный на снижение давления на добросовестные предприятия. Наиболее востребованными мерами поддержки стали:

снижение ставок по НДС до 1–3% вместо текущих 5% и 7% и повышение лимита дохода для работы на ПСН;

расширение условий применения АУСН;

возвращение пониженных тарифов страховых взносов;

льготное кредитование и лизинг;

создание равных условий конкуренции и борьба с незаконным предпринимательством.