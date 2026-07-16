Компания Volkswagen представила свой самый доступный кроссовер: подробности

Volkswagen представил электрический кроссовер ID.Cross с ценой 2,48 млн рублей

Volkswagen официально представил новинку – электрический кроссовер ID.Cross. По сути, это серьезно увеличенная копия модели ID.Polo. Оба электромобиля построены на одной и той же передовой платформе MEB+, а их оснащение практически идентично. Стилистическое сходство между машинами очевидно, хотя и с поправкой на более высокий кузов.

Что же предлагает новинка? Внутри – целый арсенал современной техники. В список стандартного оборудования входит массивный сенсорный дисплей на 12,9 дюйма, полностью цифровая приборка (10,25 дюйма), беспроводная зарядка для телефона и, что приятно, передние кресла с массажем. За безопасность отвечают адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и мониторинг внимания водителя. Сзади красуются светодиодные 3D-фонари.

Салон у кроссовера, хоть и выполнен в минималистичной стилистике, не страдает от тотального отказа от кнопок. Инженеры пошли на хитрость: на центральной консоли и руле сохранилось довольно много физических клавиш. А рычаг селектора передач переехал на место сразу за рулем, что освободило тоннель. Правда, само это пространство для хранения вещей не предусмотрено, зато выглядит необычно.

Сердцем модели стали электрические агрегаты на выбор. Базовая версия предложит покупателю моторы на 116 или 135 лошадиных сил. Оба работают в паре с батареей емкостью 37 кВт·ч. Этого хватает примерно на 316 км пути. Если захочется динамики и дальности, стоит присмотреться к топовому исполнению – с 211-сильным электродвигателем и аккумулятором на 52 кВт·ч. Такой запас позволяет проезжать до 436 километров.

Продажи на европейском рынке начнутся уже этой осенью. Для бюджетного электромобиля цена довольно привлекательная – около 28 тысяч евро (2,48 млн рублей).

О том, чем отличается новинка от знакомой модели, «За рулем» недавно подробно рассказывал.