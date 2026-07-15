Volkswagen отметил юбилей Тигуана интересной спецверсией: особенности машины

Volkswagen представил юбилейную версию Tiguan в честь 20-летия модели

Немецкому кроссоверу Volkswagen Tiguan, впервые представленному публике в ноябре 2006-го, исполнилось 20 лет. Правда, грандиозного шоу по этому поводу Фольксваген закатывать не стал – уж слишком неспокойная ситуация сейчас складывается вокруг самого производителя, да и на ключевых глобальных рынках. В итоге юбилей решили отметить скромно, но со вкусом.

Volkswagen Tiguan Edition 20

Речь идет о специальной версии Edition 20, которую выпустили на базе текущего, третьего поколения модели, появившегося пару лет назад. Главная фишка этой серии – расширенное оснащение от стоковой версии Life, особый окрас кузова и ворох узнаваемых деталей, отличающих юбилейную машину от стандартных собратьев.

Volkswagen Tiguan Edition 20

Главная внешняя «фишка» – специально разработанный оттенок «Кленовый красный металлик» (Maple Red). К нему добавили элементы из пакета R-Line, который придает машине более спортивный вид. Среди них – окрашенная в цвет кузова накладка на передний бампер, черные глянцевые детали на окнах и корпусах зеркал заднего вида.

Заднюю полусферу затемнили сильнее, чем обычно, а колеса – 19-дюймовые легкосплавные Coventry. Опознать новинку можно по гравировке Edition 20 на накладках центральных стоек крыши и проекционным надписям на асфальте при открывании дверей.

Интерьер тоже нашпигован юбилейными шильдиками и накладками с логотипом Edition 20 – от передней панели до дверных карт. Вдобавок ко всему этому пошла контрастная красная прострочка на сиденьях и панелях, что заметно оживляет салон.

Volkswagen Tiguan Edition 20

Volkswagen Tiguan Edition 20 уже доступен заказчикам в Германии со всеми двигателями, которые полагаются для версии Life. Стартовая цена – от 48 180 евро, что по текущему курсу составляет примерно 4 276 600 рублей. Это за самый младший вариант с полуторалитровым турбомотором на 150 лошадиных сил.

История модели началась в 2006-м с концепт-кара, показанного в Лос-Анджелесе. Годом позже на Франкфуртском автосалоне свет увидела уже серийная машина. Кстати, название придумали путем слияния слов «тигр» и «игуана» – такой вариант выбрали читатели немецкого журнала AutoBild в ходе голосования.

Продажи стартовали в 2007-м. С тех пор, по данным на конец мая 2026-го, по миру разъехалось более 9 миллионов экземпляров. А начиная с 2017 года Tiguan прочно держит планку самой продаваемой модели во всем концерне Volkswagen Group.

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