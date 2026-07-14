Новый VW Passat в России — вот что известно

Volkswagen Passat китайской сборки прошел сертификацию для стран ЕАЭС

Volkswagen Passat нового поколения вскоре может появиться в России. Но это будет не обычный Пассат, а китайский Magotan.

Такой седан производства китайского совместного предприятия FAW-Volkswagen только что завершил сертификацию в ЕАЭС, получив действующий до июля 2029 года ОТТС. Документ дает право продажи автомобиля на территории России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. Как выяснил источник, в последнем модель ожидают уже в самое ближайшее время.

Что такое VW Magotan? Если по-крупному, это тот же переднеприводный Passat B9, он построен на такой же платформе MQB Evo. Но нынешний европейский Пассат – исключительно универсал, а Magotan, напротив, выпускается только в кузове седан. Он крупнее европейского собрата (длина 4990 мм, база 2871 мм), отличается оформлением передней части и интерьером. Под капотом – 2.0 турбо на 220 л.с. и 350 Нм в паре с 7-ступенчатым роботом.

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