BYD грозится обойти Toyota по продажам не выходя на рынок США

Стелла Ли: BYD планирует превзойти Toyota по продажам без экспансии в США

Китайский автогигант BYD, судя по всему, всерьез нацелился на мировое лидерство. Руководитель международного направления компании Стелла Ли заявила, что для того, чтобы сместить Toyota с пьедестала, вовсе необязательно покорять американский рынок.

«Это амбициозная задача, поставленная нашим главой. Мы собираемся достичь этой цели исключительно за счет органического роста. Доступ в США для этого нам не требуется», – отметила Ли.

По ее словам, BYD способна отвоевать титул у Toyota и без слияний или покупки других брендов. Для сравнения: в 2025 году китайский производитель реализовал 4,5 млн машин. У Toyota этот показатель составил 10,5 миллиона. Разрыв все еще велик, но стратегия компании не предусматривает легких путей.

Примечательно, что на американском рынке BYD практически не представлена из-за высоких пошлин и жестких ограничений: китайское ПО для автомобилей там попросту запрещено. Однако в компании, похоже, нашли другой путь к глобальному доминированию.

Ранее «За рулем» писал о доступных кроссоверах от других мировых гигантов.