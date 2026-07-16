BYD грозится обойти Toyota по продажам не выходя на рынок США
Китайский автогигант BYD, судя по всему, всерьез нацелился на мировое лидерство. Руководитель международного направления компании Стелла Ли заявила, что для того, чтобы сместить Toyota с пьедестала, вовсе необязательно покорять американский рынок.
«Это амбициозная задача, поставленная нашим главой. Мы собираемся достичь этой цели исключительно за счет органического роста. Доступ в США для этого нам не требуется», – отметила Ли.
По ее словам, BYD способна отвоевать титул у Toyota и без слияний или покупки других брендов. Для сравнения: в 2025 году китайский производитель реализовал 4,5 млн машин. У Toyota этот показатель составил 10,5 миллиона. Разрыв все еще велик, но стратегия компании не предусматривает легких путей.
Примечательно, что на американском рынке BYD практически не представлена из-за высоких пошлин и жестких ограничений: китайское ПО для автомобилей там попросту запрещено. Однако в компании, похоже, нашли другой путь к глобальному доминированию.
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