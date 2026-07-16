В чем главная опасность тонированного лобового стекла

Автоэксперт Ладушкин предупредил об опасности тонировки лобового стекла

Многие водители устанавливают тонировку на лобовое стекло, чтобы меньше напрягать глаза в солнечную погоду и защитить салон от перегрева. Однако такой тюнинг, по словам экспертов, создает серьезные риски. Основная проблема кроется в ухудшении обзора, особенно когда на улице темно.

Автоэксперт Евгений Ладушкин подчеркнул: «Особенно в дождь и туман. В итоге у некоторых водителей выработался порядок действий: поняв, что ночью видимость упала, они ставили более мощные фары». Специалист пояснил, что излишне яркий свет фар, которым автовладельцы пытаются компенсировать плохую видимость, начинает слепить встречные машины. А это напрямую сказывается на безопасности всего дорожного движения.

Кстати, отдельная история – зеркальная тонировка. Как указал Ладушкин, в ясный день она работает как отражатель, создавая дискомфорт и ослепляя водителей, движущихся навстречу.

О том, что ухудшает видимость за рулем, «За рулем» ранее уже рассказывал.