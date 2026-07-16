Кто может заправляться без очереди на АЗС: полный список льготников

Юрист Воропаев напомнил, кто может заправляться на АЗС без очереди

Право заправляться без очереди на автозаправочных станциях есть у нескольких категорий граждан. В их числе – инвалиды I и II групп, а также дети-инвалиды. Если ребенка сопровождает взрослый, привилегия действует, но только при условии, что сам ребенок находится в салоне автомобиля.

Кроме того, вне очереди могут обслуживаться участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и Российской Федерации, а также полные кавалеры ордена Славы. Как пояснил юрист, эти нормы закреплены в Указе Президента РФ № 1157 от 2 октября 1992 года (с актуальными изменениями от 2021 года).

Транспорт экстренных и оперативных служб тоже обладает приоритетом при заправке. Правда, на федеральном уровне единого закона, прямо прописывающего это правило, нет. На деле такой порядок часто устанавливают через государственные контракты ведомств с сетями АЗС или региональные нормативные акты.

Просто наклеить на стекло автомобиля значок «Инвалид» недостаточно. Для того чтобы оператор пропустил вас без очереди, придется предъявить справку медико-социальной экспертизы либо удостоверение.

О качестве топлива и рисках для мотора «За рулем» ранее подробно рассказывал.