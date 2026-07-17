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Третий удар по «автобанде»: суд вынес новый приговор автоподставщикам

Участница группы Камшиловых получила условный срок и штраф за инсценировки ДТП

В Кургане продолжается судебный процесс над участниками резонансной группы автоподставщиков, организованной сестрами Камшиловыми.

На этот раз городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Ольги Мензоровой. Женщина стала третьим членом преступной схемы, чья вина была доказана в суде.

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По информации пресс-службы суда, Мензорову признали виновной в мошенничестве и махинациях со страховыми выплатами. Судья назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы, однако счел возможным сделать его условным с испытательным сроком в два года. Кроме того, осужденная обязана заплатить государству штраф в размере 300 тысяч рублей.

Задержания участников группы прошли в ноябре прошлого года. Тогда вместе с Мензоровой оперативники взяли под стражу и предполагаемых лидеров – Елену и Марину Камшиловых. Если сестер отправили в следственный изолятор, то остальных фигурантов, включая Ольгу, поместили под домашний арест.

Всего на скамье подсудимых оказались девять человек, которых обвиняют в создании ложных аварийных ситуаций на дорогах. Злоумышленники специально провоцировали водителей на нарушение правил, после чего подставляли свои автомобили под удар и требовали компенсации со страховых компаний или самих виновников.

Сестры Камшиловы, по версии следствия, являлись идеологами и координаторами преступного бизнеса. Их дело, насчитывающее десятки эпизодов, сейчас рассматривается в суде отдельно от остальных.

Ранее суд уже успел вынести вердикты двум другим соучастникам: одна из них отправится на обязательные работы, а второая получила пять лет условно.

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Источник:  URA.RU
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