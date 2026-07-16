В России увеличится производство электромобилей и гибридов

В 2027 году в модельных рядах Evolute и Voyah появится несколько новинок

Сегмент электромобилей и гибридов в РФ на данный момент составляет 6-7% рынка, увеличившись за год в два раза.

Об этом рассказал управляющий партнер Evolute Андрей Резников. Он не связывает возникший интерес к машинам на новых источниках энергии (NEV) с нынешними топливным кризисом, а видит в этом долгосрочный тренд, вызванный тем, что люди начали понимать преимущества NEV в совокупности: стоимость владения, комфорт управления, системы помощи, возможность не заезжать на АЗС.

«Что касается последнего месяца – в дилерских центрах, несомненно, стало больше трафика. Мы видим, что отрасль пытается ответить на растущий спрос увеличением предложения», – сообщил Резников.

В связи с этим модельные ряды Evolute и Voyah в 2027 году переживут пополнение. Evolute расширится минимум на одну модель: «это будет "вау", но пока не будем раскрывать карты», – заметил топ-менеджер. У Voyah уже в сентябре 2026 года добавится Taishan, а затем – еще одна или две модели.

Напомним, модели Evolute являются клонами Dongfeng и вместе с Voyah собираются на липецком заводе «Моторинвест». Гибридный Evolute i‑Space производят уже по полному циклу.

Ранее «За рулем» рассказал, что одной из ближайших обновлений Evolute станет гибридная версия модели i-Sky.