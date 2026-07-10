В России начнут собирать 10 новых гибридных моделей автомобилей

Алиханов: в РФ в ближайшие годы начнут собирать 10 новых гибридных авто

Российские предприятия готовятся к выпуску почти десяти новых гибридных моделей в течение ближайших нескольких лет. Такую информацию озвучил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на полях выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге.

По его словам, отечественный автопром активно осваивает сегмент гибридных технологий. К уже знакомым моделям Evolute и Voyah добавятся примерно десять новинок.

Алиханов также поделился статистикой: за первые шесть месяцев 2026 года в стране реализовано свыше 54 тысяч новых электромобилей и гибридов. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Интересно, что 27% этого объема пришлось на машины российской сборки – показатель вырос на 18 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом.

Доля гибридов и электромобилей на рынке новых авто по итогам января-июня достигла 8%. Для сравнения: годом ранее она составляла 5,4%.

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