Очень надежный рамный внедорожник привезли в РФ. Цена вопроса

Новый Toyota Sequoia с мотором V6 и полным приводом продают за 12,6 млн рублей

На российских классифайдах появились предложения о продаже рамного внедорожника Toyota Sequoia третьего поколения.

Сменив своего предшественника, который выпускался без малого полтора десятилетия, новинка кардинально обновилась технически. Вместо старого атмосферного V8 под капотом теперь установлена гибридная установка i-Force Max на базе турбированного V6 объемом 3,5 литра, которая в сумме выдает внушительные 437 л.с. и 790 Н*м крутящего момента. В паре с мотором работает исключительно 10-ступенчатый автомат, а полный привод является стандартом для всех модификаций.

Автомобиль построен на современной лестничной раме TNGA-F, которая уже знакома поклонникам Land Cruiser 300 и Lexus LX600. Это обеспечивает внедорожнику не только легендарную «неубиваемость» и надежность, но и отличные возможности для передвижения по бездорожью.

Самые доступные варианты на рынке сегодня предлагают из Сыктывкара. За 12 575 000 рублей дилеры готовы привезти под заказ базовую версию SR5. В нее уже входит светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, подогревы и тканевый салон, а также медиасистема с 8-дюймовым экраном и комплекс активной безопасности Toyota Safety Sense.

В столице цены заметно выше. Так, за внедорожное исполнение TRD Pro с усиленной подвеской, блокировкой дифференциала и матовыми коваными дисками BBS просят от 13,2 миллиона рублей. Следом идет комплектация Limited, стоимость которой в Москве варьируется от 13,5 до 15,5 миллиона в зависимости от оснащения.

Во всех версиях дороже базовой водителя ждет огромный 14-дюймовый тачскрин мультимедиа, премиальная акустика JBL и система кругового обзора, которая показывает картинку даже при движении по пересеченной местности.