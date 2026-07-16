На сколько подорожали новые машины с 2012 года

Глава РОАД: с 2012 года средняя цена нового авто выросла на 300%

По словам главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексея Подщеколдина, рост цен на новые автомобили колоссально обогнал динамику доходов населения. «Цена выросла на 300%. А у людей зарплата чуть-чуть изменилась на инфляцию. Денег больше не стало. Мне бы очень хотелось, чтобы это многие понимали», – заявил эксперт.

Подщеколдин привел наглядные цифры: если в 2012 году средний новый автомобиль обходился покупателю в 800 тысяч рублей, то сейчас эта планка поднялась до 3,3 млн рублей. Разница – более чем в четыре раза.

При этом сами дилеры, по его словам, вовсе не наживаются на клиентах. «Мы заинтересованы в том, чтобы цены были адекватными. Возможно, где-то кто-то спекулирует, но в основном дилеры работают на минимальной или отрицательной марже», – добавил Подщеколдин.

Ранее «За рулем» подробно объяснил, какие факторы сильнее всего давят на цены импортных машин.