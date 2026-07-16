Раскрыты детали оснащения кроссоверов Tenet Plus L4 и L6

При создании моделей Tenet Plus L4 и L6 учли предпочтения российских водителей

Российский бренд Tenet Plus, созданный в партнерстве холдинга «АГР» и компании Deffetoo, приоткрыл данные о цветовых решениях и техническом оснащении своих новинок — кроссоверов L4 и L6.

Цвет в концепции Tenet Plus играет важную роль, помогая раскрыть линии кузова и характер каждой модели.

Основным для L6 стал «Оранжевый рассвет» – теплый тон, напоминающий первые солнечные лучи сквозь утреннюю дымку.

Для городского L4 выбран насыщенный «Красный гранат», а дополнили палитру четыре сдержанных оттенка: «Белый снег», «Северное серебро», «Черный бархат» и практичный «Серый гранит» – их названия говорят сами за себя.

Обе модели построены на модульной платформе PMA, а их зимнее оснащение заслуживает отдельного внимания.

Tenet Plus L4 и L6

В расширенный пакет для холодного сезона вошли обогрев сидений обоих рядов, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а дистанционный запуск двигателя дает возможность прогреть салон до комфортной температуры еще до того, как водитель сядет за руль.

При создании моделей в Tenet Plus учли предпочтения российских водителей. Удлиненные подушки передних кресел снижают усталость в дальних поездках, а задний ряд получил хороший запас пространства для ног. Все ключевые функции управления выведены на физические кнопки - они расположены эргономично и позволяют быстро менять настройки, не отвлекаясь от дороги.

Детальные сведения о комплектациях и ценах на кроссоверы Tenet Plus L4 и L6 будут обнародованы позднее, вместе с официальным стартом продаж в России.

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