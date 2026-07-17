Продажи новых машин рухнули почти вдвое: кто в минусе

Эксперты РОАД: падение авторынка в 2 раза обернется потерями для всей экономики

Продажи новых легковых автомобилей в России могут упасть на 50% по сравнению с показателями 2012 года. В РОАД подсчитали: если в 2012 году было реализовано 2 938 789 машин, то к концу 2026-го этот показатель составит около 1,5 млн единиц.

Разбирались, чем конкретно грозят такие цифры. Падение рынка – не просто статистика для отчетов. Аналитики выделяют шесть направлений, по которым ударит эта динамика. В первую очередь пострадает ВВП – он потеряет часть выручки производителей и дилеров. Бюджет также недополучит НДС, ведь налогов от продаж станет значительно меньше.

Между прочим, речь идет не только о деньгах. Сокращение продаж потянет за собой и сокращение персонала, причем не только в автосалонах, но и в смежных отраслях. При этом возраст автопарка в стране начнет расти – старые машины будут обновлять гораздо реже. Страховые компании, банки, сервисные центры и логистика тоже потеряют часть дохода. А автозаводы и предприятия по выпуску комплектующих окажутся недозагруженными, что также бьет по экономике.

В РОАД подчеркивают: все эти потери напрямую связаны именно со спадом на рынке новых машин. Прогноз на 2026 год оставляет его на уровне полутора миллионов штук.

Ранее «За рулем» рассказывал, что российский авторынок занял 14-е место в мире.