Эти дефекты в машине лучше сразу показать покупателю

Эксперт Баканов: Честность – лучшая стратегия при продаже б/у машины

Мелкие царапины или незначительные косметические недочеты на кузове лучше устранить до продажи – иначе покупатель использует их как повод сбить цену. Но есть вещи, которые скрывать категорически нельзя: скрученный пробег или информация об авариях все равно выплывут наружу. Знающий водитель или приглашенный специалист по подбору легко раскусит нечестного продавца.

Петр Баканов, разбирающийся в автомобилях, дал такие рекомендации: «Лучше сразу объяснить, когда появилось, что, где и как. Если красили детали, тоже покажите эти места и расскажите о них. И желательно привести фотографию, как это выглядело до покраски. Сохраняйте всю историю, если были какие-то ДТП, чтобы люди могли видеть масштаб повреждений». По сути, честность здесь – лучшая стратегия.

Эксперт также подчеркнул: описание в объявлении должно быть исчерпывающим. Чем больше подробностей – технических характеристик и нюансов – тем выше доверие. Потенциальные покупатели сразу видят, что за объявлением стоит реальный собственник, а не перекупщик.

Ранее «За рулем» рассказал, что история автомобиля скоро станет полностью прозрачной для покупателя.