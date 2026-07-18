Эти дефекты в машине лучше сразу показать покупателю
Мелкие царапины или незначительные косметические недочеты на кузове лучше устранить до продажи – иначе покупатель использует их как повод сбить цену. Но есть вещи, которые скрывать категорически нельзя: скрученный пробег или информация об авариях все равно выплывут наружу. Знающий водитель или приглашенный специалист по подбору легко раскусит нечестного продавца.
Петр Баканов, разбирающийся в автомобилях, дал такие рекомендации: «Лучше сразу объяснить, когда появилось, что, где и как. Если красили детали, тоже покажите эти места и расскажите о них. И желательно привести фотографию, как это выглядело до покраски. Сохраняйте всю историю, если были какие-то ДТП, чтобы люди могли видеть масштаб повреждений». По сути, честность здесь – лучшая стратегия.
Эксперт также подчеркнул: описание в объявлении должно быть исчерпывающим. Чем больше подробностей – технических характеристик и нюансов – тем выше доверие. Потенциальные покупатели сразу видят, что за объявлением стоит реальный собственник, а не перекупщик.
Ранее «За рулем» рассказал, что история автомобиля скоро станет полностью прозрачной для покупателя.
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