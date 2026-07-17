Скоро всю историю машины можно будет увидеть в одном документе

РОАД предложил дополнить ЭПТС данными о ДТП, ТО, пробеге и цене

Историю жизненного цикла каждой машины предлагают вшить прямо в ее электронный паспорт. С такой инициативой на отраслевой конференции выступил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Сейчас в ЭПТС, по его словам, забит лишь базовый минимум: марка с моделью, год выпуска, VIN-номер, мощность двигателя, масса, экологический класс, кто производитель и страна, где сделали, а также собственник. Но такого набора, уверен Подщеколдин, катастрофически не хватает, чтобы по-настоящему оценить, в каком состоянии находится автомобиль и что с ним было.

В РОАД считают, что в электронный документ стоит добавить еще целый пласт сведений. Например, реальную цену машины, показания одометра (и не разово, а с историей), все аварии, в которых она побывала. А также данные о каждом техосмотре с датой и пробегом, информацию о замене масла, фильтров, тормозных колодок и прочих жидкостей. Плюс – есть ли на авто какие-то обременения (и когда их наложили или сняли), и, наконец, утилизировали ее или нет – если да, то где и кем.

Внедрение всех этих дополнений, подчеркнул глава РОАД, даст единый и, главное, проверяемый источник данных об автомобиле. Причем он будет полезен всем: от покупателя на вторичке и дилера до банка, страховой компании и даже государства – и до сделки, и во время эксплуатации, и в самом конце, когда машина отправится на свалку.

Ранее «За рулем» писал о том, что в первой половине 2026 года авторынок РФ оказался на 14-м месте в мире.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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