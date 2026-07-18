Новые доступные кроссоверы Suzuki появились на российском рынке: называем цены
Во Владивостоке нашли самый доступный вариант малютки Suzuki Xbee – кроссовер из Японии, который внешне напоминает кей-кар, хотя технически относится к полноценному B-классу. Цена на модель стартует от 1 464 000 рублей, и купить ее можно только под заказ.
Самый бюджетный экземпляр поставляет частная столичная компания из Приморья. Речь идет о моноприводной версии 2026 года выпуска. При сравнительно небольшой цене машина, по сути, неплохо упакована: тканевый салон, кожаный мультируль, сенсорная мультимедиа, однозонный климат-контроль и адаптивный круиз. Вдобавок – бесключевой доступ с кнопкой запуска и электростеклоподъемники.
У других дилеров во Владивостоке тоже есть новинки, но уже в полноприводном исполнении. Два таких кроссовера с похожим оснащением обойдутся в 1 559 000 и 1 810 000 рублей соответственно.
Вообще, гибридная установка у Xbee безальтернативная для всех версий. В ее основе лежит 1,2-литровый бензиновый двигатель, выдающий 80 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с вариатором.
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