Новые доступные кроссоверы Suzuki появились на российском рынке: называем цены

В РФ начались продажи кроссоверов Suzuki Xbee по цене от 1,4 млн рублей

Во Владивостоке нашли самый доступный вариант малютки Suzuki Xbee – кроссовер из Японии, который внешне напоминает кей-кар, хотя технически относится к полноценному B-классу. Цена на модель стартует от 1 464 000 рублей, и купить ее можно только под заказ.

Suzuki Xbee

Самый бюджетный экземпляр поставляет частная столичная компания из Приморья. Речь идет о моноприводной версии 2026 года выпуска. При сравнительно небольшой цене машина, по сути, неплохо упакована: тканевый салон, кожаный мультируль, сенсорная мультимедиа, однозонный климат-контроль и адаптивный круиз. Вдобавок – бесключевой доступ с кнопкой запуска и электростеклоподъемники.

Интерьер Suzuki Xbee

У других дилеров во Владивостоке тоже есть новинки, но уже в полноприводном исполнении. Два таких кроссовера с похожим оснащением обойдутся в 1 559 000 и 1 810 000 рублей соответственно.

Вообще, гибридная установка у Xbee безальтернативная для всех версий. В ее основе лежит 1,2-литровый бензиновый двигатель, выдающий 80 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с вариатором.

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