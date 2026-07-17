Эксперт рассказал, стоит ли ждать грандиозных распродаж на авторынке в этом году

Сергей Целиков: Ожидать больших скидок и распродаж не стоит. Распродавать уже нечего

Если вы рассчитываете на повторение прошлогодних «черных пятниц» и урвать машину по цене ниже себестоимости, для вас плохие новости. Рынок вошел в фазу жесткого равновесия, и игра в «у кого больше склад» закончена.

Генеральный директор « Автостата» Сергей Целиков поясняет: дилеры и импортеры в этом году действуют иначе – затоваривание, которое в прошлом сезоне привело к паническим скидкам и убыточным продажам, оказалось слишком дорогим уроком. Теперь баланс стоков соблюдается с аптекарской точностью.

Цифры говорят сами за себя. За первые шесть месяцев на наш рынок завезли чуть более 186 тысяч иномарок, а конвейеры локальной сборки (включая Belgee для РФ) выдали еще порядка 430 тысяч машин. Итого – 616 тысяч новых «легковушек» оказалось в системе.

А теперь самое интересное: на учет встало 608,6 тысяч автомобилей. Если вычесть экспорт и спецучет, мы увидим, что прироста товарных запасов практически нет. Предложение дышит в затылок спросу.

Для автосалонов это стабильность без кризиса перепроизводства. Но для нас с вами, покупателей, это тревожный звоночек.

Целиков резюмирует: ждать ли распродаж? Нет. Товара ровно столько, сколько нужно, чтобы не снижать цены. Распродавать попросту нечего, и надеяться на прошлогодний демпинг явно не стоит. Интрига сезона не в том, когда упадут цены, а в том, выдержат ли они текущий планку.