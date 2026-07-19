Удобный и безопасный: этот кроссовер стал идеальным семейным автомобилем

3 ряда сидений, запас хода 1460 км: в КНР начались продажи кроссовера IM LS9

В Поднебесной начались продажи флагманского кроссовера IM LS9. Новинку выпускает компания IM Motors, входящая в состав концерна SAIC. Стартовая цена модели – 319 800 юаней, что по актуальному курсу составляет примерно 3,7 миллиона рублей.

Габариты автомобиля внушительные: длина 5279 мм, ширина 2000 мм, высота 1806 мм, а колесная база и вовсе 3160 мм. Правда, несмотря на такие размеры, развернуться машина способна буквально на пятачке – радиус всего 4,77 метра. Секрет в системе подруливания задних колес. Спереди – 2,4-метровая светодиодная оптика, сенсорные ручки дверей и «умная» решетка радиатора, созданная для улучшения аэродинамики.

Интерьер тоже поражает разнообразием экранов. Приборная панель объединена с центральным дисплеем в один блок диагональю 27,1 дюйма, а перед пассажиром висит отдельный 15,6-дюймовый тачскрин. Над вторым рядом сидений в крышу встроен еще один экран – на 21,5 дюйма.

Внутри установлены три ряда кресел с отделкой Nappa, электроприводом, подогревом и вентиляцией. Передние сиденья радуют многоточечным массажем. А второй ряд, между прочим, раскладывается почти в полноценную кровать – спинки задних сидений отклоняются на 143 градуса. Из приятных опций – двухдверный холодильник на 12,3 литра, мощная беспроводная зарядка с обдувом и аудиосистема с 25 динамиками.

Безопасность и техника

Электроника здесь серьезная: несколько датчиков и лидар следят не только за дорогой, но и за состоянием водителя. Доступен полный набор ассистентов – от удержания в полосе до адаптивного круиз-контроля и автоматической парковки с запуском по кнопке. Кроме того, внедрена система контроля слепых зон на бездорожье, работающая на базе ИИ, и активное шумоподавление.

Технические характеристики

В основе кроссовера – адаптивная пневмоподвеска с непрерывной регулировкой демпфирования. Инженеры добавили системы предотвращения опрокидывания и укачивания. Под капотом стоит 1,5-литровый турбомотор, который играет роль генератора. Основная тяга – от трех электродвигателей суммарной мощностью 748 лошадиных сил. С места до сотни IM LS9 разгоняется за 3,9 секунды, а без дозаправки проезжает порядка 1460 километров.

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