По четыре новых модели ежедневно — удивительная статистика китайского авторынка

За первую половину 2026 года в КНР появилось около 650 новых моделей автомобилей

Автомобильный рынок Китая развивается так стремительно, что потенциальным покупателям становится все сложнее ориентироваться в многообразии новых предложений, которые сыплются как из рога изобилия.

Только за первые шесть месяцев этого года в стране дебютировало порядка 650 новинок – как совершенно свежих, так и глубоко модернизированных. Если посчитать, получается почти четыре модели в день. По сути, отрасль перегрета: таких темпов не было никогда, и для многих участников это тревожный сигнал.

Согласно данным Bloomberg, рынок буквально перенасыщен. Один из топ-менеджеров отрасли даже предупредил: интерес к новинкам может угаснуть так же быстро, как и вспыхнул, – если внимание аудитории переключится на что-то более свежее. Приходится сражаться не только за кошельки, но и за место в информационном пространстве, ведь «жизнь» новинки сейчас исчисляется неделями.

Исполнительный вице-президент BYD Хэ Чжичи, кстати, отзывается о ситуации без дипломатии: происходящее он назвал «полным безумием», а конкуренцию – «не просто жесткой, а зверской». Его слова цитируют многие СМИ, и это не удивляет.

Особенность момента в том, что цикл создания новой машины – это годы работы. А вот эффект от ее выхода в Китае может длиться всего пару-тройку месяцев. Потом – «затмение» следующим запуском, и работа начинается заново. В реальности это делает китайский рынок одновременно самым живым и самым безжалостным на планете. Борьба идет буквально за каждую секунду внимания – ведь оно постоянно ускользает к очередной яркой новинке.

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