Можно ли летом ездить на автомобиле без футболки и обуви?

Егоров: за езду босиком или без футболки в жару штрафа нет, но это небезопасно

Жара в столичном регионе вынуждает автомобилистов идти на крайние меры – кто-то снимает футболку, другие садятся за руль в пляжных шлепанцах, а самые отчаянные управляют машиной босиком. Вопрос, грозит ли за это наказание, разъяснил автоэксперт Алексей Егоров.

Как выяснилось, прямого указания на запрет вождения с голым торсом, босиком или в открытой обуви в ПДД попросту нет. Однако это вовсе не означает, что такой стиль безопасен.

«Инспектор не выпишет штраф только за то, что водитель едет без обуви или без майки. Но если такая одежда или обувь станет причиной опасного маневра либо ДТП, вопросы возникнут уже совсем другого уровня», – пояснил эксперт.

На деле главная опасность подстерегает тех, кто предпочитает пляжные шлепанцы. Они легко соскальзывают с ноги, цепляются за педали – в экстренной ситуации такая обувь может помешать вовремя нажать на тормоз или газ. Босая нога тоже штука коварная: в самый ответственный момент она запросто соскользнет с педали. А вот с голым торсом юридических проблем никаких – это лишь вопрос личного комфорта.

«Голая кожа быстрее прилипает к сиденью, сильнее нагревается ремень безопасности, а при аварии возрастает риск получить дополнительные повреждения от контакта с элементами салона», – подытожил Егоров.

В такую погоду специалист советует выбирать легкую закрытую обувь с нескользящей подошвой и свободный гардероб – и никакого риска получить травму или штраф.

Ранее «За рулем» рассказал, как безопасно выполнять сложные маневры, не отвлекаясь на обувь.