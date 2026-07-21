В продаже обнаружен редкий отечественный внедорожник с очень низкой ценой

Derways Cowboy 2004 года с двигателем ЗМЗ–409 продают в РФ за 247 тысяч рублей

В Карачаево-Черкесии собирали один из первых отечественных рамных внедорожников, получивший имя Derways Cowboy. Выпуск этой модели длился всего пару лет – с 2004 по 2006 годы. Сейчас на вторичном рынке можно найти экземпляр 2004 года, причем цена на него установлена рекордно низкая.

Сам автомобиль базируется на агрегатах румынской марки ARO, но кузов у него полностью оригинальный. Над его дизайном работали российские инженеры, они же создали уникальный интерьер и изменили моторную гамму – под капотом здесь двигатель ЗМЗ-409.

Владелец просит за этот внедорожник 247 тысяч рублей. С учетом того, что это рамная машина, сумма выглядит более чем скромно. Причем пробег у нее – меньше 50 тысяч километров, что для автомобиля почти двадцатилетнего возраста почти невероятно.

О том, какие внедорожники на вторичке действительно стоят своих денег, «За рулем» недавно подробно рассказал.