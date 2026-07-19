Названы самые переоцененные кроссоверы на российском рынке

Эксперт Ковалев перечислил кроссоверы, которые не стоят своих денег

Специалист отметил, что сложно выделить конкретные переоцененные модели среди кроссоверов, поэтому он решил ответить на уровне стран происхождения. И здесь в первую очередь речь идет о японских автомобилях.

Toyota RAV4 и Honda CR-V возрастом пять-шесть лет с пробегом свыше 100 тысяч километров сегодня стоят больше 3 млн рублей. Это сопоставимо, а иногда и превышает цену новых китайских аналогов. Вера в беспроблемное будущее, по словам эксперта, составляет значительную часть этой стоимости.

Toyota RAV4

Японские машины действительно славятся надежностью, у них отличная репутация и высокая ликвидность – в целом с этим проблем нет, хотя бывают и исключения.

Проблема в другом: за подобные деньги покупатель получает уже возрастной и морально устаревший автомобиль. Причем как снаружи, так и внутри – по части технологий ситуация тоже не радует. Скорее всего, это будет простая комплектация с двухлитровым атмосферным двигателем, старым автоматом или вариатором.

Honda CR-V

Электронных помощников и многих опций, которые давно стали привычными, там почти не найдешь. Забудьте про нормальные экраны, камеры, адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и другие современные «фишки» – ничего этого не будет.

Ранее «За рулем» уже рассказывали о планах китайских производителей изменить ценовую политику.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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