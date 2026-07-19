Названы самые переоцененные кроссоверы на российском рынке
Специалист отметил, что сложно выделить конкретные переоцененные модели среди кроссоверов, поэтому он решил ответить на уровне стран происхождения. И здесь в первую очередь речь идет о японских автомобилях.
Toyota RAV4 и Honda CR-V возрастом пять-шесть лет с пробегом свыше 100 тысяч километров сегодня стоят больше 3 млн рублей. Это сопоставимо, а иногда и превышает цену новых китайских аналогов. Вера в беспроблемное будущее, по словам эксперта, составляет значительную часть этой стоимости.
Японские машины действительно славятся надежностью, у них отличная репутация и высокая ликвидность – в целом с этим проблем нет, хотя бывают и исключения.
Проблема в другом: за подобные деньги покупатель получает уже возрастной и морально устаревший автомобиль. Причем как снаружи, так и внутри – по части технологий ситуация тоже не радует. Скорее всего, это будет простая комплектация с двухлитровым атмосферным двигателем, старым автоматом или вариатором.
Электронных помощников и многих опций, которые давно стали привычными, там почти не найдешь. Забудьте про нормальные экраны, камеры, адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и другие современные «фишки» – ничего этого не будет.
Ранее «За рулем» уже рассказывали о планах китайских производителей изменить ценовую политику.
Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.
Реклама, ООО «Авторапорт», ИНН 9701071800, erid F7NfYUJCUneVcxJt2c1M
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube