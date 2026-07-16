Китайские автогиганты перестанут демпинговать: вводится новый стандарт

Ценовая война между автогигантами в КНР заканчивается: компании договорились

Похоже, бесконечная ценовая война среди автопроизводителей в Китае подходит к концу. Ситуацию изменил стандарт, разработанный Китайской ассоциацией автопроизводителей (CAAM). Он призван бороться с практикой постоянного снижения стоимости машин.

Документ опубликовали 15 июля. Формально он носит лишь рекомендательный характер. Однако в его разработке участвовали 18 крупнейших концернов: FAW, Dongfeng, Sinotruk, SAIC, Changan, BAIC, GAC, JAC, Chery, Geely, GWM, BYD, Nio, Li Auto, Leapmotor, Xpeng, Seres и Xiaomi. Все они согласились соблюдать прописанные в нем правила.

Ранее в Китае уже приняли закон о регулировании ценообразования в автопроме. Особое внимание в нем уделили политике производителей. Например, продавать машины и их комплектующие дешевле себестоимости теперь официально запрещено.

Новый документ от CAAM вводит для всех единый порядок расчета этой самой себестоимости. Нужно это, чтобы компании не могли искажать реальные затраты, а потом искусственно занижать цены. Причем некоторые бренды, наоборот, завышали свои расходы в отчетности, чтобы показать убытки и снизить налоги – так они получали преимущество перед другими.

По новым правилам, бизнес обязан честно отражать все траты: на продвижение, скидки, НДС, корректировки цен и субсидии. В себестоимость производства должны входить транспорт и гарантийное обслуживание. Занижать цены на закупки у связанных сторон тоже нельзя – раньше в Китае наблюдалась практика, когда концерн покупал запчасти по цене, не превышающей стоимость сырья.

Стандарт требует сохранять оригиналы платежек и реестры договоров. Это, по задумке, обеспечит полную проверяемость и отслеживаемость каждой строчки расходов. В итоге это должно пресечь махинации ради выгоды и несправедливого ценообразования.

Последнее время цены на авто в Китае менялись хаотично. Одни производители подняли стоимость моделей и опций из-за подорожания чипов и сырья для электромобилей. От этой тенденции пострадал даже гигант BYD. Другие же повышали цены вместе с запуском более оснащенных новых поколений.

Правда, были и те, кто продолжал снижать цены вопреки всему. Например, Geely недавно обновила свой бестселлер EX2 и сбросила ценник на 3-4 тысячи юаней (34,5-46 тысяч рублей). Но системная ценовая гонка между компаниями, похоже, действительно теряет обороты. Новый стандарт может стать тем самым стимулом, который наконец-то нормализует ситуацию на китайском авторынке.

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