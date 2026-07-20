Курьеров на электросамокатах заставят оформлять аналог полиса ОСАГО

Депутат Нилов предложил обязать курьеров на СИМ приобретать аналог полиса ОСАГО

В Госдуме задумались о дополнительной защите пешеходов и самих доставщиков. Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил обязать всех курьеров, использующих электросамокаты и прочие средства индивидуальной мобильности, покупать полис, похожий на ОСАГО. По сути, речь идет о страховании гражданской ответственности на случай, если такой курьер кого-то собьет или нанесет ущерб имуществу.

« Для курьеров, которые используют средства индивидуальной мобильности, в обязательном порядке необходимо наличие такого же страхового продукта, как ОСАГО , который страховал бы их гражданскую ответственность », – подчеркнул Нилов.

По словам депутата, подобная мера – это не просто формальность, а реальный шаг к безопасности на дорогах и тротуарах. Ведь сейчас, если такой водитель СИМ наезжает на человека, компенсировать ущерб пострадавшему зачастую некому. А принудительное страхование, уверен Нилов, защитит интересы всех участников движения – и автомобилистов, и пешеходов, и самих доставщиков.

Ранее «За рулем» уже разобрал риски, связанные с движением курьеров на электрическом транспорте.