В Германии резко подорожал бензин: причины

Цены на бензин и дизель в Германии выросли из–за обострения иранского конфликта

Водителям в Германии приходится несладко – события на Ближнем Востоке напрямую ударили по их кошелькам. Стоимость топлива взлетела до новых максимумов, и это напрямую связано с возобновлением боевых действий в районе Ирана.

По данным на 20 июля, средняя цена литра бензина Super по стране достигла €2,328. За бензин марки E10 просят уже €2,274, а дизель подорожал до €2,305. Стоит отметить, что всего за неделю дизельное топливо прибавило в цене 6,7 евроцента за литр. Если вы заливаете полный бак объемом 50 литров, то доплата по сравнению с прошлой неделей составит около €3,35. Итоговая сумма получается внушительной: примерно €115 за дизель и свыше €116 за бензин Super. Нехило, правда?

Причина такого резкого скачка – очередной виток эскалации вокруг Ирана. На рынке растут опасения, что поставки сырья из Персидского залива могут полностью остановиться, либо возникнут серьезные ограничения на ключевых торговых маршрутах. Дорожающая нефть тянет за собой инфляцию и увеличивает нагрузку на глобальную экономику. Ведь рост цен на энергоносители автоматически бьет по стоимости транспортировки, производства и, в конечном счете, по повседневным товарам.

Ситуация осложняется тем, что с 1 июля в Германии перестала действовать так называемая топливная скидка. Напомним, в мае и июне правительство снизило налоги на бензин и дизель на 17 центов за литр, чтобы немного облегчить жизнь автомобилистам. Теперь эта мера отменена. Вдобавок, в рамках антикризисных мер операторам заправок разрешено повышать цены лишь раз в сутки – строго в 12:00 (13:00 мск).

Эскалация конфликта и позиция США

О возобновлении блокады Ормузского пролива в Центральном командовании Вооруженных сил США сообщили еще 14 июля. По заявлению пресс-службы, сейчас на Ближнем Востоке сосредоточено более 20 кораблей американских ВМС, а также сотни боевых самолетов.

Иран тоже не остался в стороне. В пресс-службе ВМС Корпуса стражей исламской революции 18 июля заявили, что четыре судна были остановлены при попытке пройти через Ормузский пролив. Реакция не заставила себя ждать: в тот же день Объединенные Арабские Эмираты выразили серьезную озабоченность происходящим. ОАЭ призвали немедленно прекратить боевые действия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и нестабильности во всем регионе.

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