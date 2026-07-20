Продажи новых машин в России упали: чего ждать от июля

Эксперт Целиков предрек снижение российского авторынка в июле

При сохранении текущих темпов продаж по итогам июля авторынок России может показать результат чуть ниже, чем в июне, когда было продано 116,3 тыс. новых легковых авто. Об этом в своем Telegram-канале 20 июля рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Так, авторынок РФ по итогам прошедшей недели вновь показал снижение. Если за первую полную неделю июля он сократился на 16,2% относительно предыдущей, то на минувшей неделе показатель снизился еще на 3%. При этом по отношению к аналогичной неделе прошлого года сохраняется положительная динамика (+3%).

«Спрос остается на стабильном среднем уровне, без ярко выраженных тенденций. Прогноз итогов года остается прежним – 1,3-1,35 млн автомобилей», – добавил эксперт.

В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) снижение продаж на прошлой неделе составило 6,8% (1247 единиц). По отношению к прошлому году сохраняется существенное падение (–17,3%), отметил аналитик. Сегмент грузовых автомобилей также оказался в минусе. Реализация составила 944 единицы, что на 6,5% меньше, чем неделей ранее, но на 2,7% больше аналогичной недели прошлого года.

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